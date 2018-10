Cina-Giappone: Pechino ha una diversa visione dei “tre principi” per le relazioni bilaterali (6)

- Durante il colloquio tra i due premier, Cina e Giappone hanno firmato un accordo di swap valutario da 30 miliardi di dollari. L’accordo, che ha validità immediata e scadrà il 25 ottobre 2021, consentirà lo scambio di valute locali da parte delle banche centrali dei due paesi per un importo massimo di 200 miliardi di yuan o 3.400 miliardi di yen (equivalenti appunto a circa 30 miliardi di dollari). La misura, assieme a una serie di altri accordi firmati in occasione dell’incontro a Pechino tra il premier cinese Li Keqiang e l’omologo giapponese Shinzo Abe, è stato salutato dai due capi di governo come un “punto di svolta storico”. I due leader hanno discusso l’apertura di nuove aree di cooperazione e promozione della fiducia. Grandi aziende come Toyota contano su una normalizzazione delle relazioni con la Cina come chiave per competere con le rivali statunitensi ed europee. (segue) (Cip)