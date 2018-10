Cina-Giappone: Pechino ha una diversa visione dei “tre principi” per le relazioni bilaterali (7)

- Il successivo summit tra il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il presidente cinese Xi Jinping è coinciso con la firma di decine di accordi tra aziende ed enti dei due paesi. Tra gli accordi anticipati nei giorni scorsi, e sottoscritti nella giornata di oggi, figurano il trading sulla Borsa di Shanghai di prodotti legati all’indice Nikkei, tramite un accordo di cross-listing. Per la prima volta, etf che seguono l’andamento del principale indice azionario giapponese e del Topix saranno quotati anche in Cina. Al contempo, l’operatore della Borsa di Tokyo selezionerà alcuni prodotti finanziari di Shanghai cui gli investitori giapponesi potrebbero essere interessati. Per quanto riguarda il capitolo dei progetti infrastrutturali, fulcro della ritrovata cooperazione economica tra i due paesi, Mizuho Financing Group ha firmato un accordo con Citic Group e con China Export & Credit Insurance (Sinosure) per il finanziamento di progetti in paesi terzi. (segue) (Cip)