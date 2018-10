Cina-Giappone: Pechino ha una diversa visione dei “tre principi” per le relazioni bilaterali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato tra le due società sarà una pietra miliare dei piani dei due paesi per il finanziamento congiunto dello sviluppo infrastrutturale della regione asiatica e dell’Africa. Mizuho, Citic e Sinosure sosterranno progetti dal valore complessivo superiore a 100 miliardi di yen (892 milioni di dollari). Tokyo auspica anche che la partecipazione di Mzuho a progetti congiunti con la Cina convinca altre aziende giapponesi a fare lo stesso. Nel frattempo, Nomura Holdings lavora all’istituzione di un fondo congiunto con China Investment Corp per assistere il lancio di attività produttive in entrambi i paesi; al fondo dovrebbero contribuire anche le tre mega-banche giapponesi. L’incontro tra Abe e Xi è coinciso con la firma di un accordo per la realizzazione di 50 progetti infrastrutturali privati in paesi terzi, che costituiranno il nucleo della cooperazione tra i due paesi nell’ambito della nuova Via della seta cinese. (Cip)