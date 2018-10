Filippine-Cina: Manila suggerisce compromesso sulla disputa territoriale (4)

- Il governo delle Filippine si appresta ad assegnare alle Cina la ricostruzione della città di Marawi, rasa al suolo dal lungo assedio governativo contro le milizie dello Stato islamico, lo scorso anno. L’assegnazione del contratto multimiliardario giunge però in un momento di grave tensione tra Stati Uniti e Cina, due paesi con i quali Manila sta tentando di equilibrare i propri rapporti politici ed economici. Ernesto Pernia, segretario per la pianificazione socioeconomica delle Filippine, afferma che il paese trarrà giovamento dalle tensioni tra le due maggiori economie globali, proponendosi come fornitore alternativo e persino come base per il trasferimento delle catene di forniture. Questo processo, afferma Ernesto, potrebbe portare a un aumento delle esportazioni filippine nell’ordine di 34 miliardi di dollari quest’anno, e di 50 miliardi il prossimo. Intervistato dal “South China Morning Post”, Pernia sostiene che questi processi siano già in atto in settori come l’elettronica e la componentistica per computer. (segue) (Fim)