Filippine-Cina: Manila suggerisce compromesso sulla disputa territoriale (5)

- Il segretario al Bilancio filippino, Benjamin Diokno, è intervenuto all’incontro annuale del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca Mondiale in corso a Bali, ed ha sottolineato che Manila non intende prendere posizione nel conflitto in atto tra Stati Uniti e Cina, né si sente sotto pressione in tal senso da parte dei due paesi. “Siamo amici di tutti e nemici di nessuno”, ha detto Diokno. Negli ultimi due anni, però, il governo filippino ha adottato molteplici misure tese a rafforzare le relazioni politiche ed economiche con Pechino; questa settimana Manila ha anche acconsentito a intraprendere esercitazioni navali congiunte con la Cina e altri paesi dell’Asean. Al contempo, le Filippine hanno acconsentito ad espandere il calendario delle esercitazioni congiunte con gli Usa. (segue) (Fim)