Filippine-Cina: Manila suggerisce compromesso sulla disputa territoriale (6)

- Pernia e Diokno hanno fatto riferimento al vasto progetto per la ricostruzione di Marawi e agli altri progetti infrastrutturali nell’ambito del programma “Build, Build, Build” lanciato dal presidente Rodrigo Duterte: entrambi i funzionari hanno minimizzato il rischio che Manila possa cadere vittima della “trappola del debito” cinese. Diokno ha sottolineato a questo proposito che Pechino non ha beneficiato in misura sproporzionata del vasto piano di sviluppo infrastrutturale filippino: Manila ha assegnato ad aziende cinesi progetti per 9 miliardi di dollari, più o meno l’equivalente di quanto si sono assicurate le aziende giapponesi. (segue) (Fim)