Filippine-Cina: Manila suggerisce compromesso sulla disputa territoriale (7)

- Per quanto riguarda gli Usa, Stati Uniti e Filippine intendono annunciare l’avvio di negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio il mese prossimo, una misura tesa a intensificare le relazioni economiche in un contesto di incertezza riguardo la cooperazione nel campo della sicurezza. “Dovremo incontrarci con il rappresentante del Commercio Usa per una dichiarazione congiunta” sull’avvio dei colloqui, ha dichiarato il segretario del Commercio delle Filippine, Ramon Lopez, intervistato da “Nikkei” nella giornata di ieri. “Credo che (la dichiarazione) avvierà il processo per ottenere l’approvazione del Congresso (Usa)”. Se i negoziati andranno a buon fine, quello con le Filippine sarà il secondo accordo bilaterale di libero scambio sottoscritto dagli Usa con un paese del Sud-est Asiatico, dopo quello con Singapore. (segue) (Fim)