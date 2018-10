Giappone: il Partito liberaldemocratico approva controvoglia i piani di Abe per l’ammissione di lavoratori stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ldp aveva deciso lo scorso fine settimana di prorogare il dibattito interno in merito alle rivoluzionarie misure volute dal premier per aumentare l’afflusso di lavoratori stranieri, e far fronte così al crescente fabbisogno domestico di forza lavoro. La divisione per gli Affari giuridici del partito, parte del Consiglio per la ricerca politica, aveva inizialmente fissato per venerdì scorso l’approvazione interna della legislazione studiata dal governo, ma ha deciso di rinviare il voto a lunedì. A destare perplessità sono soprattutto i piani che prevedono la creazione di nuove categorie di permessi di soggiorno, inclusa quella a tempo indeterminato e diritto di ricongiungimento familiare per i lavoratori stranieri qualificati. Il timore dei conservatori è che le misure incontrino l’opposizione di fasce consistenti dell’elettorato; sono diffusi tra i cittadini giapponesi, in particolare, timori in merito all’ordine pubblico e alla gestione ordinata dei maggiori flussi in ingresso, specie per quanto riguarda invece i lavoratori stranieri scarsamente qualificati. (segue) (Git)