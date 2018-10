Brasile: Banca centrale, operatori del mercato riducono previsioni per inflazione e aumentano quelle del Pil del 2018

- La Banca centrale del Brasile ha reso noto oggi che gli operatori del mercato hanno ridotto le previsioni per l'indice di inflazione per il 2018 e che hanno aumentato le previsioni del Prodotto interno lordo (Pil). Secondo quanto divulgato nel Bollettino Focus, sondaggio settimanale realizzato dalla Banca centrale con gli analisti delle 100 principali istituzioni finanziarie operanti in Brasile, per il 2018 gli operatori prevedono un aumento dell'inflazione ufficiale brasiliana (Ipca) del 4,43 per cento, contro la previsione della scorsa settimana che era del 4,44 per cento. La previsione per il 2019 è invece rimasta stabile, al 4,22 per cento. Nonostante l'aumento, l'inflazione per il 2018 rimane all'interno del range previsto dalla Banca centrale del Brasile. L'obiettivo di inflation targeting della Banca centrale per quest'anno è di 4,5 per cento, mentre per il 2019 è del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (segue) (Brb)