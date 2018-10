Africa: aperta la seconda annuale Stati Uniti-Unione africana per la Settimana contro l'estremismo violento

- La missione degli Stati Uniti per l'Unione africana e l'Unione africana hanno aperto oggi ad Addis Abeba la loro Settimana contro l'estremismo violento (Cve). E' quanto si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. Il secondo incontro annuale sarà caratterizzato da una conferenza seguita da un seminario di due giorni dedicato alla comunicazione per gli operatori di tutta l'Africa. L'ambasciatrice degli Stati Uniti presso l'Unione africana, Mary Beth Leonard, e la vice coordinatrice del Dipartimento per l'antiterrorismo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Alina Romanowski, hanno rilasciato delle dichiarazioni di apertura insieme a funzionari dell'Unione Africana, evidenziando la forte collaborazione tra Stati Uniti e Africa per contrastare il terrorismo e le radici del violento estremismo. La conferenza si concentrerà sugli sviluppi e le migliori pratiche nel bacino del lago Ciad e nel Corno d'Africa. Questo evento costruirà e rafforzerà le relazioni tra i governi e le organizzazioni della società civile, e aumenterà la capacità degli operatori Cve di sfidare gli estremismi nel continente africano. (Was)