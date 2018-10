Uruguay-Brasile: presidente Vazquez saluta Bolsonaro e auspica rafforzamento relazioni commerciali, politiche e sociali (3)

- L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, da parte sua aveva considerato "pericoloso" il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile che ha registrato un ampio successo di Bolsonaro, con il 46,66 per cento dei voti. "Mi auguro che al popolo brasiliano gli vada bene" ha quindi aggiunto Mujica in una breve dichiarazione radiofonica. Più esplicita ancora era stata la posizione del presidente della coalizione di governo Frente amplio (Fa), Javier Miranda, secondo il quale "Bolsonaro è un candidato apertamente antidemocratico". Sulla stessa linea anche il ministro del Turismo, Liliam Kechichian, che ha affidato la sua opinione ad un messaggio sui social e ha considerato "terribile" quanto successo in Brasile. "E' quello che succede quando la politica smette di essere pulita e trasparente e quando l'etica si macchia", ha scritto Kechichian, secondo la quale adesso "viene il peggio" e che "rimangono tre settimane per difendere la democrazia e la libertà". (segue) (Abu)