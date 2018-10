Argentina-Brasile: ministro Esteri argentino Faurie minimizza dichiarazioni staff di Bolsonaro contro Mercosur

- Il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, ha minimizzato le affermazioni del principale consigliere economico del presidente eletto Jair Bolsonaro e futuro ministro delle Finanze, Paulo Guedes, che ha dichiarato che il Brasile deve pensare a sviluppare alleanze commerciali non limitate al solo Mercosur, l'area di integrazione doganale che comprende anche Argentina, Paraguay e Uruguay. "Non credo che siano quelle le parole usate dal ministro designato", ha dichiarato Faurie in dichiarazioni riportate dal portale "Infobae". Secondo il titolare degli Esteri il senso delle dichiarazioni di Guedes è che "bisogna allontanarsi dai processi di integrazione che hanno un contesto di alta ideologizzazione". "In Argentina è da tre anni che cerchiamo di fare in modo che i processi di integrazione rispettino gli obiettivi per i quali sono stati creati, l'integrazione fisica, energetica e commerciale", ha aggiunto il ministro argentino. (segue) (Abu)