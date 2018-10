Argentina-Brasile: ministro Esteri argentino Faurie minimizza dichiarazioni staff di Bolsonaro contro Mercosur (2)

- Riguardo l'area di libero scambio sudamericana della quale l'Argentina assumerà a dicembre la presidenza pro-tempore, Faurie ha aggiunto che "bisogna continuare a lavorare per adeguarla in funzione dei tempi che ognuno vive". "Lasciamo adesso che i ministri designati dal presidente eletto si facciano conoscere per le decisioni che adotteranno al di fuori della campagna elettorale", ha aggiunto Faurie, che ha sottolineato quindi che "il Brasile è il nostro socio principale, è il paese assieme al quale abbiamo costruito la nostra storia, le nostre relazioni e anche il Mercosur". Guedes aveva dichiarato nel corso di una conferenza stampa che il Brasile deve pensare a sviluppare alleanze commerciali non limitate al solo Mercosur. Un blocco, ha sottolineato Guedes troppo legato a una visione "ideologica". "Faremo commerci con tutto il mondo, saranno molti più paesi. Aumenteremo il commercio del Brasile", ha spiegato l'economista consigliere di Bolsonaro difendendo un'apertura graduale dell'economia brasiliana ai mercati internazionali e spiegando che il Mercosur non sarà la priorità del governo. L'orizzonte del Mercosur "è troppo ristretto" per il progetto "a cui stiamo pensando. Il Mercosur, quando è stato creato, era totalmente ideologico", ha rimarcato l'economista denunciando, come già fatto in campagna elettorale, il debito politico stretto dai precedenti governi di sinistra brasiliani con i loro omologhi "bolivariani". (segue) (Abu)