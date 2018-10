Imprese: Telecom Italia verso esclusiva a fondo Usa I Squared per Persidera

- La compagnia di telecomunicazioni Telecom Italia potrebbe scegliere, nel corso della riunione odierna del consiglio di amministrazione, il fondo statunitense I Squared Capital come offerente preferito per la vendita della controllata Persidera. Telecom Italia, il cui principale azionista è la francese Vivendi, sta cercando di vendere una serie di asset non core, compresa la sua quota del 70 per cento in Persidera, per ridurre il debito e finanziare il progetto di una rete ultraveloce a banda larga. L’asta 5G avrà per Telecom un costo di 2,4 miliardi di euro. Con il parere favorevole di Gedi, l’altro socio che dell’asset infrastrutturale detiene il rimanente 30 per cento, Persidera dovrebbe essere ceduta a I Squared Capital per circa 250 milioni di euro. Le offerte sono due: quella di Rai Way e quella del fondo statunitense. (Was)