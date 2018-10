Brasile: Moody's, vittoria di Bolsonaro dovrebbe ridurre volatilità ma le riforme continuano ad essere incerte (2)

- "Nonostante aspettiamo una continuità delle politiche pubbliche in essere, la capacità di costruire appoggio al Congresso per l'approvazione di riforme fiscali non è stata ancora testata", ha dichiarato Samar. Il rapporto di Moody's ha sottolineato che la retorica di campagna elettorale di Bolsonaro suggerisce che "il futuro presidente potrà entrare in contrasto con il modus operandi delle istituzioni brasiliane", creando "rischi" nel processo politico. "La capacità di sostenere il momento politico favorevole e l'appoggio del Congresso devono ancora essere provate", si legge nel testo. (segue) (Brb)