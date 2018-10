Uruguay-Brasile: presidente Vazquez saluta Bolsonaro e auspica rafforzamento relazioni commerciali, politiche e sociali

- Con alcune ore di ritardo rispetto ai suoi pari della regione il presidente dell'Uruguay, Tabaré Vazquez, si è complimentato ieri con il vincitore delle elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro. "In nome del governo e mio rivolgo il nostro riconoscimento e saluto al presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro", ha dichiarato Vazquez nel corso della conferenza stampa tenuta al termine di una riunione del Consiglio dei ministri. Il presidente uruguaiano si è inoltre complimentato per "l'importante manifestazione della cittadinanza che ha dato prova di civiltà e democrazia". "Il nostro governo desidera approfondire le eccellenti relazioni commerciali, politiche, sociali e di convivenza nella frontiera che storicamente hanno mantenuto i nostri popoli per progredire verso una migliore relazione tra entrambi i paesi", ha quindi aggiunto Vazquez. Riguardo al ritardo nel riconoscimento della vittoria di Bolsonaro il presidente dell'Uruguay ha dichiarato che "il governo ha ritenuto che per agire con responsabilità e serietà era opportuno, piuttosto che una dichiarazione via Twitter, che il presidente della Repubblica si esprimesse di fronte a tutti i mezzi di comunicazione". (segue) (Abu)