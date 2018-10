Uruguay-Brasile: presidente Vazquez saluta Bolsonaro e auspica rafforzamento relazioni commerciali, politiche e sociali (2)

- Fino a qualche ora fa, il governo dell'Uruguay era in effetti l'unico socio del Brasile nell'area di libero scambio commerciale che include anche Argentina e Paraguay (Mercosur) che non aveva trasmesso le sue congratulazioni ufficiali al neo eletto presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Diversi esponenti del governo dell'Uruguay, tre i quali lo stesso ministro degli Affari esteri, Rodolfo Nin Novoa, non avevano d'altra parte nascosto nelle settimane scorse il loro disagio nei confronti di una possibile vittoria del candidato conservatore alle elezioni presidenziali brasiliane. Ad inizio di ottobre Novoa aveva espresso la sua preoccupazione al momento della diffusione dei primi exit poll che davano conto del considerevole vantaggio del candidato del Partito social-liberale (Psl). "Spero che i sondaggi si sbaglino come è successo spesse volte e che le elezioni si svolgano in un contesto pacifico e democratico", aveva dichiarato il ministro alla rete televisiva "Telenoche". (segue) (Abu)