Argentina-Brasile: ministro Esteri argentino Faurie minimizza dichiarazioni staff di Bolsonaro contro Mercosur (3)

- Il "Brasile è rimasto prigioniero di alleanze ideologiche", ha detto Guedes denunciando il fatto come "una rovina per la nostra economia". Il governo Bolsonaro intende crearsi un margine di azione commerciale diverso, passando a privilegiare intese centrate sulla potenziale crescita di ricchezza e sviluppo. Il tutto senza dover necessariamente abbandonare il Mercosur: "non vogliamo rompere alcun rapporto". Nell'agenda economica del prossimo governo, come hanno ripetuto in queste ore tanto Guedes quanto lo stesso Bolsonaro, entra l'idea di interrompere "il circolo vizioso della crescita del debito" mettendo al centro dell'agenda "l'occupazione, il reddito e l'equilibrio fiscale". (segue) (Abu)