Argentina-Brasile: ministro Esteri argentino Faurie minimizza dichiarazioni staff di Bolsonaro contro Mercosur (5)

- Ex capitano riformato dell'esercito, Bolsonaro guida la coalizione formata dal Partito social liberale (Psl), dal Partito del rinnovamento laburista brasiliano, e gode anche del sostegno dei monarchici brasiliani. Seduto da 25 anni sui banchi del Parlamento nazionale, nel 2014 è stato il deputato federale più votato a Rio de Janeiro, con 464.000 voti. Il suo profilo ultraconservatore è alimentato da diverse dichiarazioni contro gli omosessuali, a favore del possesso di armi e del regime militare, con accenti che sono arrivati a sfociare nell'apologia della tortura. Già in vista del ballottaggio, Bolsonaro ha però ribadito la sua adesione ai principi della Costituzione e allo stato di diritto. Il vicepresidente sarà un generale in ritiro, Hamilton Mourao, voluto da Bolsonaro per dare al suo governo un profilo "non autoritario, ma autorevole". (segue) (Abu)