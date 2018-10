Stati Uniti: vicesegretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici Mitchell in viaggio verso Minsk, Vilnius e l'Aia

- Il vicesegretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici Wess Mitchell si recherà a Minsk in Bielorussia, a Vilnius in Lituania e all'Aia nei Paesi Bassi, dal 30 ottobre al 2 novembre. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dal dipartimento di Stato Usa. Il 30 ottobre Mitchell arriverà a Minsk, dove incontrerà alti funzionari bielorussi per discutere della cooperazione Usa-Bielorussia su una serie di questioni globali. Il 31 ottobre, il sottosegretario si recherà a Vilnius, dove incontrerà alti funzionari lituani, tra cui il ministro degli Esteri Linkevicius e il ministro della Difesa Karoblis, per discutere questioni regionali e le relazioni bilaterali. Infine, il 1° novembre Mitchell arriverà all'Aia dove si incontrerà con alti funzionari olandesi per discutere una serie di questioni, tra cui la cooperazione in materia di sicurezza e il Summit per l'imprenditoria globale del 2019, che sarà co-ospitato a giugno dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi all'Aia. (Was)