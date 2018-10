Stati Uniti: Borsa chiude in calo, Dow Jones -1 per cento e S&P500 -0,6 per cento

- Wall Street ha chiuso in ribasso lunedì, 29 ottobre, rinunciando ai guadagni ottenuti nella prima parte della giornata in una sessione che ha visto il Dow Jones perdere 245,39 punti, lo 0,99 per cento, cancellando un guadagno di 352 punti, dopo che Boeing ha perso il 6,6 per cento. L’S&P 500 ha chiuso in territorio di correzione, perdendo 17,44 punti, lo 0,66 per cento. Il Nasdaq è sceso dell′1,6 percento. Tra le cause della giornata negativa a Wall Street i timori degli investitori per un possibile inasprimento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, insieme alla caduta dei titoli tecnologici. "Bloomberg News" ha riferito che gli Stati Uniti stanno pianificando di estendere i dazi su ulteriori prodotti cinesi se i colloqui tra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente cinese Xi Jinping dovessero vacillare. Amazon e Netflix hanno rimbalzato per tutto il giorno, limitando i guadagni del mercato azionario e perdendo rispettivamente il 6,3 per cento e il 5 per cento. (Was)