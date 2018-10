Stati Uniti-Brasile: telefonata tra Pompeo e neo presidente Bolsonaro su relazioni economiche e Venezuela

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il nuovo presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, hanno discusso - durante una conversazione telefonica - di Venezuela e delle relazioni economiche tra i due paesi. E' quanto si apprende da un comunicato stampa della portavoce del dipartimento di Stato Usa, Heather Nauert. "Il segretario si è congratulato con Bolsonaro per la sua vittoria e ha rafforzato la vivace partnership tra Stati Uniti e Brasile basata sul nostro reciproco impegno a promuovere sicurezza, democrazia, prosperità economica e diritti umani", ha affermato Nauert. "(I due) hanno discusso della collaborazione su questioni di politica estera, tra cui il Venezuela, il contrasto del crimine transnazionale e le modalità per rafforzare i legami economici tra gli Stati Uniti e il Brasile, le due maggiori economie dell'emisfero occidentale". (segue) (Was)