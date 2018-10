Cina-Brasile: governo cinese si congratula con Bolsonaro dopo la vittoria elettorale

- Il governo della Cina si è congratulato oggi con il neo presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, e si è detto disposto ad approfondire la cooperazione bilaterale. "Sviluppare le relazioni tra Cina e Brasile è, di fatto, di grande interesse per tutti i settori in entrambi i paesi", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Lu Kang. La Cina è sempre stata bersaglio delle critiche di Bolsonaro durante la campagna elettorale. Il candidato dell'estrema destra ha più volte dichiarato di considerare un pericolo la presenza massiccia di investimenti cinesi in Brasile, spiegando in diverse interviste che "la Cina non sta comprando in Brasile, la Cina sta comprando il Brasile". Lo scorso anno Bolsonaro ha anche realizzato un tour in Asia, visitando Taiwan, e provocando la reazione dell'ambasciata cinese a Brasilia, che ha divulgato una nota ufficiale criticando la visita nell'isola considerata "ribelle" da Pechino. (segue) (Brb)