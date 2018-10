Stati Uniti-Cina: media, Washington pianifica nuovi dazi se incontro tra Trump e Xi non porterà progressi

- Gli Stati Uniti si starebbero preparando ad annunciare, per l'inizio di dicembre, nuovi dazi su tutti i restanti beni di importazione cinese se i colloqui del mese prossimo tra il presidente Usa Donald Trump,e l'omologo cinese Xi Jinping non porteranno progressi. E' quanto riferisce “Bloomberg” che cita tre funzionari a conoscenza della questione. I funzionari statunitensi si starebbero preparando ad uno scenario del genere nel caso in cui la riunione prevista tra Trump e Xi, durante il G 20 a Buenos Aires in programma il 30 novembre e l’1 dicembre prossimi, non produrrà miglioramenti nei rapporti commerciali tra le due potenze. Un nuovo round di tariffe, annunciate all'inizio di dicembre, potrebbe coincidere - dopo un periodo di 60 giorni per la presentazione di commenti e osservazioni da parte del pubblico - con la festa cinese del Capodanno lunare di inizio febbraio. Le tariffe andrebbero a colpire i beni di importazioni cinese non ancora soggette ai precedenti dazi, e che potrebbero ammontare a 257 miliardi di dollari secondo i dati delle importazioni dello scorso anno. Gli Stati Uniti quest'anno hanno già imposto tariffe per 250 miliardi di dollari negli scambi con la Cina. Le tariffe del 10 percento su 200 miliardi di di dollari di beni cinesi entrate in vigore a settembre sono state aumentate al 25 percento, dal primo gennaio. Trump ha anche minacciato di imporre tariffe sulle restanti importazioni di merci dalla Cina, che lo scorso anno valevano 505 miliardi di dollari. (segue) (Was)