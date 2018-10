Stati Uniti-Cina: media, Washington pianifica nuovi dazi se incontro tra Trump e Xi non porterà progressi (2)

- I negoziati sono sospesi da metà settembre, quando Pechino ha annullato un viaggio a Washington dopo l'annuncio degli Stati Uniti di imporre dazi su 200 miliardi di dollari di beni di importazione cinesi. Le imprese statunitensi auspicano che i due paesi tornino a negoziare per impedire l'attuazione di un nuovo piano dell'amministrazione Usa che prevede un aumento delle tariffe su 200 miliardi di dollari importazioni cinesi al 25 per cento dal 1 gennaio, dall'attuale 10 per cento. Una tale mossa, infatti, potrebbe rappresentare un duro colpo per gli importatori e i consumatori statunitensi. L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Cui Tiankai, ha detto che Pechino vuole un maggiore dialogo prima di presentare un'offerta specifica. "Le persone devono sedersi insieme", ha detto Cui in un'intervista. "Ogni parte dovrebbe fare la sua proposta". L'ambasciatore ha poi detto che Pechino è cauta nei negoziati con l'amministrazione Trump perché il capo della Casa Bianca ha respinto diverse offerte precedentemente accettate da altri negoziatori statunitensi. "Non puoi accettare un accordo provvisorio un giorno e rifiutarlo il giorno dopo", ha detto Cui. (segue) (Was)