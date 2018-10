Stati Uniti-Cina: media, Washington pianifica nuovi dazi se incontro tra Trump e Xi non porterà progressi (3)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si augura che il prossimo incontro con l’omologo cinese Xi Jinping, possa contribuire a riavvicinare i due leader sul piano personale. Trump non intende sfruttare l’incontro per addentrarsi nei dettagli delle ostilità commerciali in atto tra le due maggiori Economie globali, stando a fonti citate dalla stampa Usa nei giorni scorsi. Nelle scorse settimane i media hanno riferito che i due leader hanno raggiunto un incontro preliminare per incontrarsi il 29 novembre, il giorno prima dell’apertura del summit G20 in Argentina. L’incontro sarà il primo tra i due leader da quasi un anno a questa parte. Stando a una fonte citata da “Axios”, “Trump guarda all’incontro come a un’opportunità per riavvicinarsi al presidente Xi sul piano personale, e non a un’occasione tesa a condurre discussioni dettagliate”. Altre fonti affermano che il presidente Usa non ha alcuna intenzione di attenuare l’offensiva commerciale nei confronti della Cina: al contrario, Trump intenderebbe aumentare le pressioni su Pechino e sul suo omologo cinese, convinto che alla fine la prima Potenza asiatica sarà persuasa a sedere al tavolo delle trattative su posizioni più favorevoli a Washington. Le fonti citate da “Axios” affermano inoltre che anche il dialogo ufficioso tra i due paesi in materia di commercio si è ridotto a “qualche contatto con funzionari di medio livello, ma non molto altro”. (Was)