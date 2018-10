Brasile: Banca centrale, operatori del mercato riducono previsioni per inflazione e aumentano quelle del Pil del 2018 (2)

- Per quanto riguarda l'espansione dell'economia brasiliana, secondo il Bollettino Focus la previsione di crescita del Pil verde-oro è aumentata all'1,36 per cento nel 2018, rispetto all'1,34 per cento della scorsa settimana. Per quanto riguarda il 2019, 2020 e 2021 la previsione di crescita si è mantenuta stabile al 2,50 per cento. Per quanto riguarda il dollaro, le proiezioni del cambio con il real per il 2018 sono passate da 3,75 reais a 3,71 reais, mentre per il 2019 le previsioni mostrano il dollaro stabile a 3,80 reais. Gli analisti hanno mantenuto stabile la proiezione per il tasso di interesse di riferimento (Selic) al 6,5 per cento all'anno nel 2018, confermando le previsioni della scorsa settimana, e dell'8 per cento nel 2019. Per quanto riguarda la bilancia commerciale, il saldo previsto per il 2018 è passato a 56 miliardi di dollari, contro i 55,25 miliardi previsti la scorsa settimana, mentre per il 2019 la previsione degli specialisti è passata da un avanzo di 46 miliardi di dollari ad un avanzo di 48,2 miliardi di dollari. Sotto il profilo degli investimenti diretti esteri (Ide), la previsione degli analisti è rimasta stabile a 67 miliardi di dollari nel 2018 e a 70 miliardi di dollari nel 2019. (Brb)