Brasile: Moody's, vittoria di Bolsonaro dovrebbe ridurre volatilità ma le riforme continuano ad essere incerte

- L'agenzia di rating Moody's ha dichiarato che la vittoria del candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro al ballottaggio per l'elezione a presidente della Repubblica del Brasile, dovrebbe "migliorare il sentimento degli investitoti e ridurre la volatilità cambiale", ma le riforme rimarranno incerte a causa di un Congresso nazionale politicamente frammentato. "Gli investitori hanno la percezione che Bolsonaro probabilmente cercherà di portare avanti politiche pro-mercato, beneficiando vari settori dell'economia", ha affermato il vicepresidente di Moody's, Samar Maziad. Secondo l'agenzia di rating, i dettagli della politica economica del nuovo presidente non sono ancora chiari e devono essere resi noti "dato che la spesa pubblica, la riforma della previdenza sociale e l'appoggio politico al congresso saranno sfide per il 2019 e anche oltre". (segue) (Brb)