Energia: Stati Uniti, dollaro forte e rapporto su trivellazioni fanno scendere il prezzo del petrolio

- Lunedì il prezzo del West Texas Intermediate (Wti) è sceso a 67 dollari al barile a causa della forza del dollaro e di un rapporto settimanale che ha mostrato un aumento delle attività di trivellazioni petrolifere negli Stati Uniti. Il Wti con consegna a dicembre ha chiuso in ribasso dello 0,8 per cento a 67,04 dollari al barile presso la New York Mercantile Exchange. Il greggio Brent ha chiuso con lo 0,4 per cento in meno, a 77,34 dollari al barile. I prezzi del greggio – essendo il petrolio acquistato e venduto in dollari - si muovono spesso nella direzione opposta della valuta statunitense e lunedì pomeriggio il dollaro Usa era più forte nei confronti dell'euro e della sterlina. Il calo dei prezzi del petrolio è stato poi condizionato dal rapporto sugli impianti di trivellazione Usa, Baker Hughes, pubblicato venerdì e che ha mostrato un aumento del numero di piattaforme petrolifere attive negli Stati Uniti, salito a 875, il dato più alto da marzo 2015. Alcune regioni hanno visto un calo delle piattaforme petrolifere poiché le carenze delle condutture causano problemi logistici, ma la regione di Williston del Nord Dakota ha visto le piattaforma petrolifere aumentare da 4 a 56. (Was)