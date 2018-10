Tap: Boccia (Confindustria) , importante che si faccia

- "Per la Tap l'importante è che si faccia". Così Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine del Premio Anima 2018, organizzato da Anima per il Sociale, la non profit promossa da Unindustria, pressoTerrazza Cafferelli. La responsabilità che si è voluto prendere Conte? "Per me è positiva, - ha aggiunto Boccia - l'importante è andare avanti. Ricordo che siamo un Paese senza materie prima ed energia e dobbiamo comprarle dal mondo. Stare sotto monopolio è sempre un problema". (xcol2)