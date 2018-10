Reddito Cittadinanza: Boccia (Confindustria), anomalia che disincentiverà lavoro

- "Sulla manovra siamo molto critici su molte cose. Abbiano riletto tutto il procedimento per il reddito di cittadinanza e onestamente il fatto che si possa rinunciare a tre proposte prima di perdere il reddito, che si debba lavorare solo 8 ore a settimana per 780 euro, ci sembra un'anomalia. Ci si sta avviando ad un processo che non aiuta il Paese e disincentiverà il lavoro". Così Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine del Premio Anima 2018, organizzato da Anima per il Sociale, la non profit promossa da Unindustria, pressoTerrazza Cafferelli. (xcol2)