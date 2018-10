Maltempo: Capone (Ugl), vicino alla mia città Terracina, chiedo a governo stato calamità naturale

- "Sono vicino alla città di Terracina e al sindaco Procaccini che, in queste ore, stanno affrontando la furia del meteo, vivendo sulla propria pelle una situazione di emergenza. Chiedo al Governo ed alla giunta regionale del Lazio lo stato di calamità naturale. Esprimo, inoltre, il mio cordoglio alla famiglia della vittima che ha perso la vita a causa della caduta di un albero. Un plauso alle forze dell’ordine e alla protezione civile che sono a lavoro per riportare la città alla normalità, sebbene i danni siano numerosi". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl. (Com)