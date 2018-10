Indonesia: disastro aereo, dipartimento di Stato Usa esprime cordoglio per vittime

- Gli Stati Uniti sono vicini a tutti coloro i quali hanno perso la famiglia e i propri cari nell'incidente aereo del 29 ottobre in Indonesia. "I nostri pensieri e preghiere sono con la gente dell'Indonesia in questo momento di dolore", si legge in un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. Gli Stati Uniti si stanno preparando "per assistere il governo indonesiano nelle sue indagini su questo tragico incidente", conclude la nota. Un aereo di linea della compagnia aerea Lion Air si è schiantato in mare questa mattina, pochi minuti dopo il decollo dalla periferia di Giacarta, in Indonesia. Un portavoce dell’agenzia di ricerca e soccorso indonesiana ha riferito che il volo JT610 ha perso i contatti con i controllori di volo appena 13 minuti dopo il decollo; l’equipaggio di una imbarcazione che lasciava il porto di Giacarta proprio in quel momento ha visto l’aereo inabissarsi in mare. Il velivolo, un Boeing 737 Max 8, trasportava in tutto 18 passeggeri, oltre ai due piloti e a sei membri dell’equipaggio. (Was)