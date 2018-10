Torino: Boccia, mozione contro Tav? Decisione triste, è interesse Paese fare grandi opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro pensiero è in linea con la Confindustria di Torino. È molto triste una decisione di questo tipo. Siamo un Paese industriale e dobbiamo avere una visione che sembra venire meno con questo blocco ideologico alle grandi infrastrutture che sono nell'interesse del Paese". Così Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, commentando la decisione del Comune di Torino di approvare una mozione contro la Tav, a margine del Premio Anima 2018, organizzato da Anima per il Sociale, la non profit promossa da Unindustria, pressoTerrazza Cafferelli. "L'Italia- ha aggiunto Boccia- è la seconda manifattura d'Europa ed è nell'interesse del Paese fare le grandi opere, non solo di una categoria. Bisognerebbe - ha concluso- chiedere al Governo come far crescere il Paese chiudendo i cantieri. È un paradosso che non ha alcun senso". (xcol2)