Messico: presidente eletto conferma stop ai lavori del Nuovo aeroporto internazionale

- Il presidente eletto del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador ha confermato che il suo governo cancellerà la costruzione del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico, in omaggio al risultato della consultazione popolare chiusa domenica sera. "La decisione è obbedire al mandato dei cittadini" ha detto Lopez Obrador secondo cui si è trattato di una decisione "razionale, democratica ed efficace". La consultazione ha respinto con quasi il 70 per cento dei pareri l'ipotesi di tenere aperti i cantieri di una infrastruttura costruita al 30 per cento, ritenuta essenziale dal governo uscente e da buona parte dell'imprenditoria nazionale, ma criticata dal futuro capo dello stato sotto diversi aspetti: rischi di un impatto ambientale eccessivo, costi ritenuti faraonici soprattutto se devono essere sopportati dalle casse pubbliche, sviluppo su un suolo ad alto rischio geosismico, sospetti di poca trasparenza negli appalti. Fermi i cantieri del nuovo scalo, il crescente traffico aereo verrà distribuito sull'aeroporto oggi in funzione, modernizzato, e sull'aeroporto militare di Santa Lucia, cui verranno aggiunte altre piste. Un lavoro che sarà pronto "in tre anni", ha assicurato il presidente eletto. (segue) (Mec)