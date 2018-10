Messico: presidente eletto conferma stop ai lavori del Nuovo aeroporto internazionale (4)

- Le due strade proposte all'attenzione dei messicani godevano entrambe di argomenti a favore e contrari, debitamente specificati dal futuro governo sulle schede. Il Naim, molto vicino alla capitale, è già in fase di costruzione (non meno del 20 per cento del totale), ha già a disposizione finanziamenti per il 69 per cento dei lavori e nel lungo periodo promette una maggiore capacità di traffico. Il suo completamento, su un terreno di cinque mila ettari, garantisce occupazione e fiducia agli investitori. E risulta idoneo a una maggiore connessione internazionale. Al tempo stesso la costruzione del nuovo aeroporto ha fatto già registrare un ritardo di quattro anni nella tabella di marcia e un incremento dei costi che dovrà misurarsi anche con l'intenzione di non stanziare ulteriori risorse dalla prossima legge di bilancio. L'inaugurazione del Naim farebbe chiudere automaticamente l'attuale scalo e la base aerea militare, e produrrebbe "impatti ambientali negativi". (segue) (Mec)