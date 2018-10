Messico: presidente eletto conferma stop ai lavori del Nuovo aeroporto internazionale (5)

- L'ampliamento del Santa Lucia presuppone al contrario costi minori di realizzazione e mantenimento, ha un basso impatto ambientale e dispone di condizioni "migliori per operare". Non porterebbe alla chiusura degli altri scali e sarebbe realizzabile in meno tempo. La sua viabilità è stata ratificata dalla Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao). Tra i diversi svantaggi si citano le possibili perdite economiche per l'azzeramento del cantiere principale, oltre che ricadute negative sul mercato finanziario. Inoltre, tenere assieme le operazioni di due scali contemporaneamente sarebbe dal punto di vista logistico più complicato ed economicamente non soddisfacente, e il volume di traffico - a regime - non sarebbe pari a quello del Naim. (segue) (Mec)