Messico: presidente eletto conferma stop ai lavori del Nuovo aeroporto internazionale (6)

- Molti i pareri espressi nel corso delle settimane sull'intera vicenda. I molti contrari alla cancellazione dei lavori, da Moody's al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, avvertono del pericolo di perdita di competitività e della ricaduta complessiva che una decisione simile avrebbe sulla immagine del Messico come paese su cui scommettere con gli investimenti. Critiche sono state fatte anche sula legittimità del processo, nato e sviluppato al di fuori delle istituzioni e senza copertura costituzionale, ma comunque ritenuto vincolante. Da ultimo, in questo senso, risultano accese le critiche del Consejo coordinator empresarial (Cce), sigla che riunisce diversi settori imprenditoriali del paese nordamericano. (segue) (Mec)