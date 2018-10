Stati Uniti: autorità intercettano pacco sospetto indirizzato alla Cnn di Atlanta

- Un nuovo pacco sospetto è stato intercettato dall'ufficio postale di Atlanta, indirizzato agli uffici locali dell'emittente “Cnn”. A darne notizia è stato lo stesso presidente della rete, Jeff Zucker, che ha negato qualsiasi pericolo per i dipendenti e strutture della rete. Il pacco di lunedì è il primo ad essere intercettato dopo l'arresto di venerdì, 26 ottobre, di Cesar Sayoc, di 56 anni, sospettato di avere inviato almeno 13 pacchi bomba per posta ad esponenti democratici e personalità che hanno espresso disappunto nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo gli investigatori il pacchetto è stato inviato da Sayoc, la scorsa settimana, prima di essere arrestato. Sayoc è atteso oggi davanti al tribunale di Miami. Contro di lui ci sono 5 capi d'accusa, come aveva spiegato lo stesso procuratore generale degli Stati Uniti, Jeff Sessions, in una conferenza stampa. "È stato accusato di 5 reati federali, tra cui il trasporto interstatale di un esplosivo, invio illegale di esplosivi, minacce contro ex presidenti e altre persone", ha detto Sessions ai giornalisti. "Per queste accuse, l'imputato rischia fino a 58 anni di carcere e queste accuse potrebbero cambiare o aggravarsi man mano che l'indagine procede", ha detto Sessions. Sayoc, con una lunga fedina penale, è stato arrestato venerdì, nei pressi di Miami, in connessione ai pacchi bomba inviate a diverse figure di alto profilo ed esponenti del Partito democratico. L'uomo ha 56 anni e avrebbe precedenti penali risalenti a decenni fa, tra cui traffico di droga, furto, truffa e minaccia di usare bombe, per il quale finì in carcere. (segue) (Was)