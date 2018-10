Stati Uniti: autorità intercettano pacco sospetto indirizzato alla Cnn di Atlanta (2)

- L'arresto è arrivato dopo che le forze dell'ordine hanno ritrovato venerdì altri dispositivi, questa volta indirizzati al senatore del New Jersey, Cory Booker, il senatore californiano Kamala Harris e l'ex direttore dell'intelligence nazionale James Clapper. E' salito così a 13 il numero totale di sospetti pacchi bomba. Tutti i dispositivi sono stati inviati a persone legate al Partito democratico o che hanno criticato il presidente statunitense, Donald Trump. Come riferisce il “New York Times”, le forze dell'ordine hanno prelevato il Dna dell'uomo dai pacchetti intercettati questa settimana e, ottenuto il nome, sono riusciti a risalire al numero di cellulare, attraverso il quale lo hanno localizzato. Il presidente Trump ha auspicato "il massimo della pena" per il responsabile dei pacchi bomba inviati la scorsa settimana, chiedendo agli americani di “mostrare al mondo che siamo uniti". Il presidente ha applaudito le forze dell'ordine, paragonando la ricerca del sospetto a quella di "un ago in un pagliaio". Il capo della Casa Bianca ha aggiunto: "Hanno fatto un lavoro incredibile e vogliono congratularmi con loro". (Was)