Stati Uniti: strage Pittsburgh, Bowers compare in tribunale mentre pubblici ministeri puntano alla pena di morte (2)

- Secondo testimoni, durante l'attacco Bowers urlava che “tutti gli ebrei devono morire”. "Stanno commettendo un genocidio alla mia gente", ha detto il sospetto, dopo essere stato catturato. L'uomo sarebbe un fanatico di estrema destra, ma non un sostenitore del presidente Donald Trump, che nei suoi post sui social network descriveva come un "globalista". Nell'attacco, il più grave negli Stati Uniti ai danni della comunità ebraica, hanno perso la vita 11 persone, tra cui una donna di 97 anni, due coniugi e due fratelli, che erano tutti in servizio il sabato mattina all'interno della sinagoga. Il sindaco di Pittsburgh, Bill Peduto, ha definito l'attacco "il giorno più buio della storia di Pittsburgh", ma ha anche contestato il suggerimento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, circa la necessità di avere guardie armate fuori dalle sinagoghe. "L'approccio che dobbiamo seguire è quello di tenere le armi lontane - il comune denominatore di ogni sparatoria di massa in America - dalle mani di coloro che cercano di esprimere l'odio attraverso l'omicidio", ha detto Peduto ai giornalisti. (Was)