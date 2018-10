Indonesia: aereo Lion Air precipitato al largo di Giacarta tra i più nuovi e avanzati aerei della statunitense Boeing

- L'aereo Lion Air precipitato lunedì in Indonesia, al largo di Giacarta, era un Boeing 737 MAX 8, uno dei jet più nuovi e avanzati del grande costruttore statunitense di aeromobili. Soerjanto Tjahjono, capo dell'agenzia governativa indonesiana National transport safety committee (Ntsc), ha dichiarato che l'aereo è stato consegnato alla Lion Air in agosto. Il 737 MAX 8 è una delle ultime versioni dell'aereo, introdotto nel 1967. Esistono oltre 10mila Boeing 737, il modello più venduto di tutti i tempi. Le versioni Max dei 737 sono dotati di motori turbofan all’avanguardia CFM LEAP 1B, nuove ali e nuovi equipaggiamenti elettronici. Secondo Boeing si tratta di velivoli dal 10 al 12 per cento più efficienti dei loro predecessori. La compagnia low cost Lion Air è stata la prima compagnia aerea a mettere in servizio il 737 MAX 8 nel 2017, a ordinare e prendere in consegna il 737 MAX 9 e, in aprile, ha ordinato 50 dei 737 MAX 10, il più grande della linea, per un totale di 6,24 miliardi di dollari. Il National trasportation safety board (Ntsb) degli Stati Uniti e la compagnia Boeing hanno detto che stanno fornendo assistenza alle indagini sul volo schiantatosi in mare. Anche Boeing ha affermato che "fornirà assistenza tecnica su richiesta e sotto la direzione delle autorità governative che indagano sull'incidente". Gli esperti locali, con l’aiuto dei tecnici del colosso statunitense dell’aerospazio, dovranno ora chiarire le dinamiche dell'incidente.(Was)