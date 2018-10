Brasile: Pt, faremo opposizione sistematica al nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei lavoratori (Pt) ha reso noto che farà "opposizione sistematica" al nuovo governo del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Il risultato del ballottaggio del 28 ottobre è la prima sconfitta alle elezioni presidenziali del partito dopo 20 anni. Il Pt ha vinto le elezioni del 2002, 2006, 2010 e 2014, e ha governato il Brasile ininterrottamente per 13 anni e mezzo. Il partito dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva punterà sul gruppo di deputati eletti al Congresso, 56 parlamentari che formano il gruppo più numeroso, per cercare di bloccare le proposte del nuovo governo e costruire un progetto di potere alternativo, in previsione delle elezioni del 2022. Tuttavia, all'interno del partito gli animi sono divisi tra coloro che puntano ad una virata a sinistra e i difensori di una linea più moderata. Molti esponenti del Pt danno apertamente la colpa della sconfitta al candidato Fernando Haddad. Scelto all'ultimo minuto per sostituire Lula, agli arresti per corruzione e riciclaggio, Haddad non ha mai conquistato la simpatia della direzione del Pt. Il nome preferito dai leader del partito è sempre stato quello dell'ex governatore dello stato di Bahia, Jaques Wagner, che però aveva rifiutato la nomina. (segue) (Brb)