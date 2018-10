Gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) aprirà le porte della sede di Roma. A due anni dagli eventi della sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia, l’Istituto coglierà l'occasione per presentare le attività di ricerca e servizio svolte dall’Ente e per parlare di territorio e pericolosità attraverso percorsi dedicati, seminari e incontri con i ricercatori.Ingv, via di Vigna Murata, 605 (ore 9)- Incontro su sanità privata con medici, case di cura, assicurazioni, associazioni consumatori a confronto per una sanità privata sostenibile. Verranno presentati i risultati del sondaggio Centro Studi Codacons-Comitas eConsumerlab su 2500 consumatori e del primo studio pilota effettuato a Roma da Cd Servizi Medici su 8.663 ricoveri in tre cliniche private di alta specializzazione. Il forum Ania-Consumatori le novità della sua ultima guida sulle polizze sanitarie.Stadio Domiziano (ore 9:30)- Il Moige presenta la ricerca dell’Istituto Piepoli e la nuova campagna sugli incidenti stradali correlati all’uso di alcol e droghe. Partecipano tra gli altri il Ministro Lorenzo Fontana e il Presidente Cnel Tiziano Treu.Consiglio Nazionale dell’Economia e del LavoroSala del Parlamentino, viale David Lubin, 2 (ore 9:45)- Il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli e il Presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti firmeranno un Protocollo d’intesa tra Abi e Federazione imprese editrici di giornali. Obiettivo dell’accordo è promuovere iniziative per valorizzare la diffusione di quotidiani e periodici favorendo il dialogo tra editori e banche, nel comune interesse di tutela della libertà di informazione e di diffusione dell’educazione societaria, finanziaria e al risparmio.Sede Fieg, via Piemonte 64 (ore 10:30) (segue)(Com)