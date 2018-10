Maltempo: comune Ciampino, chiuse scuole parchi pubblici e cimitero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si avvisa la cittadinanza che, con Ordinanza contingibile ed urgente n. 3 Reg. Gen. 149 del 29/10/2018, il Commissario Straordinario ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 30 ottobre 2018. Con la stessa, ha altresì disposto la chiusura di tutti i Parchi pubblici, del Cimitero comunale (limitatamente al tempo necessario per effettuare le verifiche necessarie sulla praticabilità dello stesso), nonché la limitazione al transito pedonale ed alla sosta in corrispondenza dei marciapiedi dove sono presenti alberature. Si raccomanda di prestare massima attenzione e si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti". È quanto si legge sul sito del comune di Ciampino. (Com)