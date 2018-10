Elezioni: Berlusconi, non so se andremo a prossime amministrative con la Lega

- Silvio Berlusconi durante la presentazione del libro "Bettino Craxi uno sguardo sul mondo" al Teatro Franco Parenti di Milano ha lanciato una sorta di ultimatum alla Lega: "Dateci una data entro la quale metterete fine a questo governo", annunciando poi che "non so come potremo andare alle prossime elezioni amministrative con la Lega, che ha tradito i propri elettori, non rispettando un programma che io avevo scritto e loro avevano firmato".(Rem)