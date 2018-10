Terrazza Caffarelli: Premio Anima 2018, tra vincitori film 'Manuel' di Dario Albertini e Neri Marcorè (2)

- I vincitori del Premio Anima 2018 sono: Per il "Premio Lea Mattarella per il cinema", con cui Anima ha voluto "ricordare la cara amica Lea Mattarella – membro della Giuria del Premio scomparsa prematuramente lo scorso anno – e la sua grande passione per la cultura, in particolare per il cinema, intitolando a lei il Premio per il Cinema", il film "Manuel", regia di Dario albertini, con Andrea Lattanzi, Renato Scarpa, produzione Bibi film: per la delicatezza e l'empatia con cui ha saputo affrontare, senza utilizzo delle retorica, il tema delle periferie e del disagio sociale. Ritira il Premio il regista Dario Albertini e la produttrice Matilde Barbagallo. Premio per la fotografia a Alessandro Imbriaco per aver saputo mettere in luce con sensibilità e bellezza, attraverso la sua indagine fotografica, il dramma del disagio abitativo e della marginalità sociale. Ritira il Premio Alessandro Imbriaco. Per quanto riguarda il Premio per il giornalismo, la Giuria ha deciso di assegnare quest'anno non uno ma due premi a giornalisti che, in maniera differente, hanno saputo dare voce e attenzione al mondo del sociale e ad importanti tematiche di attualità: Marco Omizzolo per l'alto valore sociale ed etico delle sue inchieste giornalistiche sul caporalato e le nuove forme di schiavitù collegate a questo fenomeno ed Elisabetta Soglio per il progetto editoriale "Buone Notizie – L'impresa del bene", settimanale del Corriere della Sera, grazie al quale vengono valorizzati il lavoro, la forza, l'energia e la creatività di tutto il mondo non profit e delle aziende socialmente responsabili. Premio per la letteratura a "L'animale femmina" di Emanuela Canepa. Einaudi 2018: un romanzo che ha saputo narrare in maniera avvincente e non stereotipata i rapporti di forza e le forme sottili di violenza psicologica che possono stabilirsi nel mondo del lavoro e nell'ambito delle relazioni uomo-donna. Ritira il Premio Emanuela Canepa. (segue) (xcol2)