Terrazza Caffarelli: Premio Anima 2018, tra vincitori film 'Manuel' di Dario Albertini e Neri Marcorè (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Premio per la musica a Risorgimarche, Direttore artistico Neri Marcorè: un festival di solidarietà e un importante progetto sociale che ha saputo tenere accesi i riflettori sulle zone interessate dal sisma, sostenendone la ripresa e supportando il lavoro quotidiano delle popolazioni residenti e delle realtà imprenditoriali e associative del territorio. Ritirano il Premio il Direttore artistico Neri Marcorè e il Direttore esecutivo Giambattista Tofoni. Premio per il teatro a Nest Napoli est teatro – Francesco Di Leva, Giuseppe Miale, Adriano Pantaleo. Si tratta di un riconoscimento alla preziosa attività di militanza culturale che sta incidendo fortemente e in maniera estremamente positiva sulle dinamiche sociali della periferia est di Napoli; un progetto culturale dal forte senso civile che ha trovato nel successo del "Sindaco del Rione Sanità" con la regia di Mario Martone la meritata affermazione su tutto il territorio nazionale. Ritirano il Premio Francesco Di Leva, Giuseppe Miale, Adriano Pantaleo, attori e fondatori della Compagnia teatrale NEST. Premio speciale a Maria Cristina Finucci per "The garbage patch state" per aver saputo coniugare, attraverso le sue opere, l'arte con la difesa dell'ambiente e la promozione di uno sviluppo sostenibile, sollecitando la presa di coscienza da parte di un'opinione pubblica mondiale ancora poco consapevole della fragilità dell'ecosistema e dei pericoli per le generazioni future. Ritira il Premio Maria Cristina Finucci. In merito alle Menzioni speciali: Per il cinema: "Gatta cenerentola". Regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, Produzione Mad Entertainment: un riconoscimento al valore dell'animazione, ancora troppo trascurata nel nostro paese, e ad una interessante rappresentazione della figura femminile, di cui vengono sottolineate le potenzialità e capacità di cambiamento. Ritirano il premio Carolina Terzi, Luciano Stella e Mauro Lucchetti, produttori di Mad Entertainment. Per la letteratura: "Otto giorni in Niger" di Edoardo Albinati e Francesca D'aloja. Baldini&Castoldi 2018, per aver saputo testimoniare e raccontare, con immediatezza e semplicità, la gestione del fenomeno migratorio all'interno dei paesi africani, aspetto spesso ignorato dall'opinione pubblica italiana. Ritira il premio Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell'UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. (xcol2)