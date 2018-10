Maltempo: Regione Liguria, cordoglio per vittima di Albisola Superiore (3)

- "Durante la mattinata di domani è prevista una lieve attenuazione dei fenomeni – ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Preoccupa molto il mare con onde in crescita fino alla mezzanotte e alle primissime ore di domattina. E' previsto che raggiungano i 6/7 metri di altezza con una grande intensità paragonabile alla mareggiata del 2000. Le esondazioni dei rivi minori stanno rientrando e sono passate anche le piene dei fiumi, dal Magra all'Entella. Di qui alla mezzanotte la massima attenzione sarà al mare, da cui possono arrivare i maggiori pericoli. Un grazie particolare va alle Capitanerie di Porto per il lavoro svolto per contenere i danni e garantire la sicurezza e aver saputo gestire in modo encomiabile un'emergenza grave". La raccomandazione da parte della Protezione civile regionale è quella di rimanere a casa, fino al cessata allerta. (Com)