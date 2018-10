Maltempo: Gardini, grata per il lavoro dei nostri volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono queste ore difficili e di forte preoccupazione per molti territori italiani a causa dei fortunali che si stanno abbattendo sulla nostra penisola. Come Europarlamentare da anni impegnata accanto alla Protezione Civile, e come cittadina italiana, rivolgo un pensiero a tutti i volontari e a tutti gli organi impegnati nella gestione dell'emergenza. Grazie per l'importante servizio che svolgete". Così in una nota su Facebook l'eurodeputata Elisabetta Gardini.(Com)